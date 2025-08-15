¡ÚÃæ·Ñ¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ªÆÀ°Õ¤Î¡È¥Ç¥£¡¼¥ë¡É¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎÍî¤È¤»¤ë¤«¡ÄÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÃíÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜ²ñÃÌ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤«¤é¡¢FNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦ÀéÅÄ½ß°ìµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å½é¤È¤Ê¤ëÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬Â¨»þÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³«»Ï¤«¤é¿ôÊ¬¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«°¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñÃÌ³«»Ï¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÄäÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ÎÁá´ü³«ºÅ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬ÄäÀï¤òµñ¤á¤Ð¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò3¼Ô²ñÃÌ¤Î¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¸¥ª¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¼ê¤ÎÆâ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤âÀ©ºÛ¤âÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤ªÆÀ°Õ¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÍî¤È¤»¤ë¤Î¤«¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£