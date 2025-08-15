SKE48ËÌÀî°¦Çµ¡¡±¦ÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ç¼ê½Ñ¡õ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡¡·èÃÇ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡SKE48¤Ï15Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Team K¶¤ÎËÌÀî°¦Çµ¡Ê24¡Ë¤¬¡Ö±¦ÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖTeam K¶ ËÌÀî°¦Çµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢É¨¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤¿¤¿¤áÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø±¦ÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9·î14Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤ÏÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤ÎÌµ¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎSKE48 Mail ¡¢SNS¹¹¿·¤Ê¤É¤Ï·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤ËÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢±¦¤Ò¤¶¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö±¦ÆâÂ¦È¾·îÈÄÂ»½ý¡×¤È¿Ç»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«Á³¼£Ìþ½ÐÍè¤Ê¤¤²ø²æ¤Ç¡¢¼£¤¹¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤Ï½ý¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ü´Ö¤ªµÙ¤ß¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·à¾ì¸ø±é¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿´ÇÛ¤ä¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£