ÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬ÀïÁè¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡¶îÃà´ÏÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ÖÀãÉ÷ YUKIKAZE¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç
ÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¤é½Ð±é¼Ô¤¬ÀïÁè¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¾ì¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¶îÃà´Ï¡ÖÀãÉ÷ YUKIKAZE¡×¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡¢¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡¢Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¡£
½ªÀï¤ÎÆü¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¸ø³«¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¡§
¡ÖÌ¤Íè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡×¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¡§
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Þ¤À½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬¤¤¤Ä¤«Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¡§
¿Í¡¹¤Îµ²±¤ÎÃæ¤«¤éÀïÁè¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÌ£¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ð·Ê¤¬¤è¤ê¿¼¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£