¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£·»¡¦¿¹¸»á¤¬Áø¶ø¤·¤¿àÄ¶¹ë²Úá¤Ê°û¤ß²ñ¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤È¡Ö¥á¥í¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï¹â²Á¤Ç¡¢¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢Âç¤¤µ¤Îº¹¤Ç·»Äï¤ÈàÁè¤¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÎÉ½ã¤¬¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡¡£´¿Í·»Äï¤Ç¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¿½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡£´¿Í·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËßÊë¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤È¤¤Ã¤Æ¡¢£´¸Ä°Ê¾åÍè¤ë¤Î¤Ç¡£Á´Éô´Ý¤´¤È¡£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤º¿©¤Ù¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿È¾Ê¬¡£¤À¤«¤é£±¸Ä¿©¤Ù¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹âÅè¤¬¡ÖÀÐ¸¶²È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤½¤¦¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¡Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤Ï¤Û¤é¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤°¤¤¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÎÉ½ã¤Ï¡Ö»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¤È£²¤Ä¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥á¥í¥ó¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï°û¤ß²°¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥é¥Ö¤Ê¤ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Æþ¤ì¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£²¶¡¢£±²ó¤À¤±¤¢¤ë¤Î¡¢ÅÏ¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¹¸»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£´ºÐÇ¯¾å¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¦¤Á¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÊÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ë¤È°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¿·¤µ¤ó¡Ê¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤«¡¢Íµ¤Á¤ã¤ó¤Î±ù¤Ã»Ò¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ò¥á¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤â¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¹ÔÆ°¤¬±Ç²è¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¤À¤Ã¤¿¡£