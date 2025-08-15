日産の新「“V6”高級SUV」に反響多数！ 「日本にもほしい！」「プレミアム×スポーティが良い！」3列シート備える「インフィニティ QX80 スポーツ」カナダ仕様に寄せられた声とは

スポーツモデル発表で反響の声多数！

日産の海外向け高級ブランド「INFINITI（インフィニティ）」が2025年6月23日、カナダ市場に向けてフラッグシップSUV「QX80」の新グレードとなる「QX80 Sport」を発表しました。

同車についてSNSを中心に反響の声が高まっています。

INFINITI（インフィニティ）「QX80 Sport」

QX80は、広大なキャビンスペースと高級装備を備えたインフィニティ最大級のSUVとして、主に北米市場を中心に展開されています。

現行モデルは2024年に登場した現行型で3代目であり、全長5365mm×全幅2115mm×全高1945mmと、堂々としたボディサイズが特徴です。

QX80 Sportは、ラグジュアリーな3列シートSUVであるQX80に、スポーティさとダイナミズムを加えたモデルです。

従来の上質さに加え、力強さを表現した外観と専用の内装を取り入れた初のスポーツグレードとなっています。

エクステリアでは、ブラック塗装が施された22インチの専用ホイールをはじめ、ダーククロームのアクセントパーツ、ボディ同色のグリルフレームなどを装備し、全体として引き締まったスポーティな印象を演出。

エレガントさを残しながらも、アグレッシブな個性を際立たせています。

インテリアでは、ブラック基調のヘッドライナーと専用トリムを採用し、落ち着きと力強さを感じさせる空間に仕上げられています。

パワートレインは、標準モデルと同じ3.5リッターV6ツインターボエンジンを搭載。最高出力は450ps、最大トルクは700Nmに達し、9速オートマチックトランスミッションと組み合わされ、滑らかな走行性能と余裕ある加速を実現しています。

駆動方式は全車AWD（全輪駆動）を採用し、大型SUVとしての安定性や走破性を確保。都市部での快適性と悪路での対応力をバランスよく備えています。

加えて、アクティブダンピングコントロール（電子制御式ダンパー）を標準装備。走行状況やモードに応じて減衰力を自動で調整し、優れた乗り心地と操縦性を両立しています。

電子制御エアサスペンションやアクティブボディコントロールとの連携により、車体の姿勢制御や安定性の面でも高い性能を発揮します。

現時点ではQX80 Sportの具体的な価格や発売スケジュールは明らかにされていませんが、カナダを含む北米地域で段階的に詳細が発表される予定です。

そんなQX80 Sportについて、SNSを中心に反響の声が高まっています。

「アグレッシブなデザインがカッコイイ！」「これは日本でも売れそうだな」「プレミアム志向とスポーティさが融合した強い個性」というデザイン性を高く評価するコメントがいくつか見受けられました。

しかし、「いくらになるんだろう…もし11万ドル以上だと高いな」と言った価格帯の高さを懸念する声も見られます。一方で高価格でも豪華装備を評価する声もいくつかあるようです。

インフィニティは、この新たなスポーツグレードを通じてQX80の魅力をさらに広げ、プレミアムSUV市場における存在感を一層強化する方針です。