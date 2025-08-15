½é³¤³°¤ÇË¬¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡£NY¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤ò½ª¤¨¡¢LA¤Ø¡ª
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×20Âå¤Ç¹Í¤¨¤¿¡¢ÈþÂçÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¡¿¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á season2¡Ê1¡Ë
¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÀÄ½Õ¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂîµåÉô¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡Ë¡£
ÈþÂç¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¡¢¼¯»ùÅç¤«¤é¤Ò¤È¤ê´ØÀ¾¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Î¤ä¤Þ¤â¤È¤µ¤ó¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÀ¸³è¤â¥«¥Ä¥«¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÂîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥Î¥ê¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤âÍ§¾ð¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á season2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂîµåÉô¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿
¢£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤¿¡¼¤ä¤ó¤ÎÍ§Ã£
¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²èÁü¤Î°ìÉô¤Ï½ñÀÒ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø¡á¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¡¿¡Ø¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á season2¡Ù