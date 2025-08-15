¡Ö¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ä¡×¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÍ½È÷Ç³ÎÁ¤ò¥Þ¥¤¥«ー¤ËµëÌý ¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦ ´ôÉì»Ô¾ÃËÉËÜÉô
¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÍ½È÷Ç³ÎÁ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÚÌý¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËµëÌý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃËÉ¿¦°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÉû¼ç´´¤Î¿¦°÷¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿¦°÷¤Ï¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¾ÃËÉ½ð¤ÇºòÇ¯ÅÙ4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÍ½È÷Ç³ÎÁ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÚÌý¤òÄÌ¶Ð¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ËµëÌý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤Ï¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇµëÌý¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4²ó¤Î¤¦¤Á2²óÍ½È÷Ç³ÎÁ¤ÎÆþ¤Ã¤¿·È¹Ô´Ì¤ò±¿¤Ö¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼çºº¤Î¿¦°÷¡Ê50¡Ë¤âÄä¿¦6¥«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉì»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÏÍ½È÷Ç³ÎÁ¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£