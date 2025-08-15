ラグビー日本代表が１５日、カナダ戦（３０日、ユアテックスタジアム仙台）から始まるパシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ）に向けた合宿を始動させた。ＦＷ（東京）とＢＫ（宮崎）で分かれて始まり、この日はＦＷ陣が都内で練習を公開。プロップ木村星南（ＢＬ東京）が取材に応じ「ブレークダウンの部分で、前回のウェールズ戦から課題が出た。このキャンプで成長できるところはそこだと思う」と語った。

７月のウェールズとの２連戦、木村は２戦目で代表初キャップを獲得。「もっと試合に出たい、もっと勝利に貢献したいという気持ちが生まれた」と、桜のジャージーの重みを実感した。一度代表が解散後は個人でトレーニングを積み、体脂肪も「結構」落として今合宿に参加。「ジャパン・ファーストという気持ちがより強くなった」という思いを胸に、乗り込んだ。

ＦＷ陣で行う３日間の合宿、木村は「目的と、自分たちのアイデンティティーは何かというものをもう一回確認して。ディスカッションした」。まずは選手間のつながり、絆を深めることをチームで確認。１７日にはＢＫ陣が合宿を張る宮崎に移動し、日本代表として本格的に動き出す。

かつての伝統的強豪国、ウェールズ代表と１勝１敗とした日本は、ＰＮＣで１９年以来となる優勝を目指す。６か国で争う今大会、フィジーなど強豪との対戦も見込まれる。木村は「もっとジャパンにふさわしい選手になりたい。１年１年が勝負」と、どん欲に成長を誓った。