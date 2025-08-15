こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

毎日のシャワータイムを、より心地よく特別な時間に変えてくれるアイテムとして注目されているのが、BARTHの「マイクロナノバブル シャワーヘッド」。

BARTH バース マイクロナノバブル シャワーヘッド ホワイト (重炭酸バブルシャワー ヘッドスパ 節水) 23,980円 Amazonで購入する PR PR 23,980円 楽天で購入する PR PR 23,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

毛穴よりも小さな微細な泡と重炭酸タブレットの組み合わせで、お肌や髪をすこやかに保つことをサポートします。

BARTHの「中性重炭酸入浴剤」とあわせて使うことで、1日の疲れをリセットし、リラックスした気分へと導くバスタイムを演出できます。

微細な泡×重炭酸で毎日バスタイム格上げ

このシャワーヘッドは、一般的な髪の毛や毛穴よりも小さい微細な泡を発生させるのが特長。

専用の重炭酸タブレットと組み合わせることで、全身をやさしく洗い上げることをサポートします。

通常のシャワーでは落としきれない汚れにもアプローチし、頭皮やお肌を清潔に保つことができるので、日々のヘアケアやボディケアにこだわりたい方にもおすすめ。

3種のアダプターで取り付け簡単、デザイン性も◎

「マイクロナノバブル シャワーヘッド」は、M/K/Gの3種類のアダプターが付属しており、ほとんどの日本のバスルームに対応しています。

取り付けも簡単で、専門知識や特別な工具は不要。パッケージを開けて自宅のシャワーホースに合うアダプターを選び、取り付けるだけですぐに使い始められます。

購入後1年の保証が付いているので、安心して長く愛用できるのも嬉しいポイントです。

新モデルのカラーはブルーグレー・ホワイトの2色展開で、清潔感のあるバスルームにすっきりと馴染みますよ。

節水・環境配慮の設計、軽くて使いやすい

本体内部で構造的にマイクロ・ナノバブルを発生させる仕組みのため、カートリッジ交換の手間やランニングコストがかかりません。

シャワーヘッドの流量は9リットル/分（水圧0.1MPa）で、節水効果も期待でき、水道代の節約や環境への配慮も魅力のひとつ。

サイズは長さ177mm×最大幅60mm、重量は184gとコンパクトで、手になじみやすく女性でも扱いやすい軽量設計です。

BARTHの「マイクロナノバブル シャワーヘッド」×「中性重炭酸入浴剤」の組み合わせで、毎日のバスタイムをリラックスしながら心地よい特別な時間に変えてみませんか？

「BARTH」シリーズで叶える贅沢バスタイム

