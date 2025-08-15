◇プロ野球パ・リーグ 楽天3-1日本ハム(15日、楽天モバイルパーク)

楽天は日本ハムとの3連戦初戦に勝利。前のカードと合わせ3連勝とし、勝率を5割に戻しました。

先発した荘司康誠投手は初回、先頭の五十幡亮汰選手に四球を与えると続く郡司裕也選手にタイムリー2ベースを許し、打者2人にわずか7球で先制点を許します。

しかしその裏、打線がすぐさま大きな援護点をもたらしました。1アウトから四球と相手のエラーで1、2塁のチャンスを作ると、4番の黒川史陽選手が高めのボール球を強振。打球はライトスタンドへ飛び込む3ランホームランとなり、楽天が逆転に成功しました。

この援護で立ち直った荘司投手はその後は安定したピッチングを披露し、2回から4回までは1人のランナーも許さない完璧な投球を見せました。荘司投手はこの試合7回まで105球を投げ、被安打4、8奪三振、2四球、1失点と好投しました。

試合は初回以降は両チーム無得点で、3-1と楽天がリードしたまま9回へ。9回裏のマウンドには鈴木翔天投手が上がると、日本ハム打線を無失点で抑えて試合を締めくくりました。

荘司投手が2勝目をあげた楽天は今季の成績を51勝51敗2分けとし、勝率5割復帰を果たしました。しかし3位のオリックスもこの日勝利したため、2ゲーム差は変わりませんでした。