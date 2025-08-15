双子を妊娠中のタレント・中川翔子が１５日に、自身のＳＮＳを更新。妊娠生活などついて近況を明かした。

中川はインスタグラムに「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？風船みたい、飛んでしまいそうまだ一か月以上あるんですけど、、まじか、、ふたごごパワーアップしてる 今日は不眠に悩まされました 全く寝付けず、ようやくちょっと二度寝したら１５時すぎててガーン もう仕方ないんだけど日によりますね すっぴんメガネで生きましたもう いろんなこと大変だけど 胎動だけは毎日の楽しみ 帝王切開めちゃくちゃ怖いけど、胎動は今だけしか味わえないのかぁと思うとさみしくなる不思議なきもち」と妊娠生活について書き出し、大きくなったお腹を見せたショットをアップ。「床掃除が無理になったのでマグネット式のクイックルワイパー買いました！しゃがまなくてすむやん！ルンバ先生だけじゃむりなときにやっぱり必要やね」と写真をまじえて吐露した。

この投稿には「すごい、お腹大きくなりましたね すごい赤ちゃんだね。しょこたんがんばれー」「元気ですねしょうこママ」「しょこたんさん大丈夫ですみんな見守ってますひとつひとつゆっくり行動してね」「流石に大きいですね わくわく一気に家族が２人も増えるのって素敵」「早く会いたいです 楽しみです！」などの声が寄せられている。