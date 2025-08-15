Photo: Luc Olinga - Gizmodo US

テック業界の人と別業界の人、AIに対する考えに違いはある？

私は全米黒人ジャーナリスト協会（NABJ）のコンベンションの50周年記念に参加するために、オハイオ州クリーブランドにやって来ました。

会場ではAIの話題でそこら中盛り上がっているだろうとは思っていましたが、やはり実際にそうでした。

でも、私が予想していた形ではなかったのです。最初の2日間、同業の記者から一番よく耳にした言葉は、「自分たちを守らなければ」というものでした。セッションの度に出てくる結論は、AIは危険であり、脅威であり、私たちを取って代わる敵だというものでした。

レストランでの会話から

そんな中、宿泊先ホテルのレストランで朝食を食べていた際に担当してくれたウェイターと話したことが、AI革命に対する私の見方を変えることとなりました。

会計のとき、ウエイターのケビン・クネストリックさん（49歳）にAIを使っているか聞いてみました。コンベンションでの皆のAIに対する恐怖の言葉が頭に残っていたので、クネストリックさんからもAIに対する嫌悪感のような返事が来るのではないかと予想していました。

「いや、あまり…」と慎重に答えた後、彼は少し間を置いてからこう続けました。

「実はメニューを変えたときに初めて使ったんです。 写真を撮って、ChatGPTにアップロードして、メニューの文章を書き起こして、同じ職場の同僚へのメッセージを作るよう頼んだんです。本当に時間が節約できました」

話が弾み、クネストリックさんは同僚のジェイミー・サージェントさん（31歳）とダウッド・ハムザさん（37歳）も紹介してくれました。「この2人の方がよく使ってますよ」と。

ハムザさんとサージェントさんにとっては、ChatGPTは日常の一部であり、脅威という存在ではなかったのです。

ヘビーユーザーたち

ハムザさんはこのレストランのバーテンダーであり、若者向けのモチベーショナルスピーカーとして、自身の団体「H.Y.P.E.（Helping You Produce Excellence）」を立ち上げています。ハムザさんにとって、ChatGPTはGoogle（グーグル）の代わりのようなものだそうです。

「学生向けの講演用に、しっかり構成したPowerPoint資料を作るのに使っています」

また、用途は仕事に限らず、ChatGPTは旅行プランナー、健康アドバイザー、パーソナルコーチとしても活躍してくれているそうです。

「彼女の誕生日のために、『リラックスできて、ヴィーガン向けの食事がある場所』と尋ねたら、完璧な旅程を作ってくれました。 背中の椎間板が悪化したときには、チャットボットに自宅でできる具体的な運動や、圧迫を和らげるモビリティエクササイズを聞いたら、ちゃんと教えてくれました」

それで実際に効果はあったのかと聞くと、「ああ、もちろん！」との回答。

そして、もう1人のヘビーユーザー、サージェントさんは元特別支援学級の教師。2022年末のリリース当初からChatGPTを使用しているそうです。ベースとなる授業計画を作成させることで、作業時間を大幅に節約。その分を生徒1人ひとりに合わせた内容調整に充てていたそうです。

「授業計画作りで1時間は節約できるようになりました。ズルだとは思いません。自分がやることと同じ内容を、ただ自分より早くやってくれるだけですから」

教師がAIを使うべきではないという意見については、「ナンセンスだ」と一蹴。

「授業外での作業は膨大です。早くできるなら、その方がいい」

サージェントさんもまた旅行好きで、ChatGPTを使って海外旅行を細かく計画するそうです。

「兄とイタリア旅行を計画したとき、ミラノからフィレンツェ、ナポリまでの列車ルート、行くべきレストラン、かかる費用まで教えてくれました」

2人ともAIの未来に関しては現実的で、仕事が失われる可能性は認めつつも、適応は個人の責任だと考えていました。「学ばず、成長せず、適応しなければ失敗します。だってAIは止まらないから」とハムザさん。

サージェントさんも同意し、「AIにはできない人間としての体験を提供することが大事。そこを差別化して価値を高めるべき」と語ってくれました。

慎重な受け入れ組

最初に私をこのグループに引き合わせたクネストリックさんは、AIを使い始めた理由が一般的なケースとは違っていました。使い始めたのは純粋に必要に迫られ、「メニューを印刷所に送る時間がなかったんです」と振り返ります。そして、それはAIが数秒で解決してくれたのです。

この1度の驚くほどの体験が、クネストリックさんを「使わない人」から「興味を持つ人」へと変えました。「今では何か問題があれば、とりあえずAIに聞くようになりました」と話します。

ビットコインブームに乗り遅れたことを悔やむ彼は、AIが「庶民」にも投資のチャンスを与えてくれるのではないかとも考えているとのこと。

「僕らの世代は、ウォール街の金持ちだけが儲けて、一般の人たちはいつも損する時代に生きてきた。どうしたら庶民じゃなくなれるんだろう？」

彼ら3人のマネージャーであるカーティス・ヘルサーさん（56歳）は、約1年前に妻からChatGPTを紹介され、重要な仕事メールを短く、プロらしく整えるために使っているそうです。AIに対する恐怖心はなく、クルマと同じく良くも悪くも使える道具と見ているといいます。仕事を失う心配もなく、「建物の中にいて、人と握手して、赤ちゃんをあやす…そんな仕事はAIにはできないでしょう？」と笑っていました。

内心驚きました。このレストランでは、AIは恐ろしい敵ではなく、便利なアシスタントとしての立ち位置だったのです。若い世代は完全にAIを受け入れ、年上の世代も慎重ながら自分のペースで生活に取り入れていました。この3人は今のAIパニックを、パソコン普及期にあった恐怖と同じものとして捉えているとのことでした。

コンベンションでのジャーナリストたちとの意見とはまったく違うものでした。

情報を作ったり、管理することを仕事にしている人間は、AIを存在そのものへの脅威と見なしやすい一方、人と直接関わる仕事の人は単なる道具として見ているということです。

朝ごはんでのちょっとした会話で私が気づいたのは、本当のAI革命はニュース見出しやテック界やジャーナリストが集まるコンベンションではなく、こうした日常の会話や、実用的な問題を解決する場で静かに進んでいるということでした。