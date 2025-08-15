¿·¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹½ÁÛÁ°¿Ê¤Ø¡¡JRÀ¶¿å±Ø¶á¤¯¤ÎÀ½Ìý½êÀ×ÃÏ¤ÎÍø³èÍÑ¡¡ÀÅ²¬»Ô¤È¥¨¥Í¥ª¥¹¤¬¹ç°Õ
¿·¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¸õÊäÃÏ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å±Ø¶á¤¯¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢15Æü¡¢ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ª¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Ï15ÆüÍ¼Êý³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤êÂç¼ê¤Î¡Ö¥¨¥Í¥ª¥¹¡×¤¬½êÍ¤¹¤ëJRÀ¶¿å±ØÅì¸ý¶á¤¯¤ÎÀ½Ìý½êÀ×ÃÏ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÅ²¬»Ô¡¡ÆñÇÈ»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤³¤¬ÅÚÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¸õÊäÃÏ¤È¤·¤ÆºÇÍÎÏÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò·úÀß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀÅ²¬»Ô¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¸õÊäÃÏ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Ïº£¸å¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌÌÀÑ¤ä¶â³Û¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²þ½¤¤¹¤ë¤«¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò·úÀß¤¹¤ë¤«¤ò2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
