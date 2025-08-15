£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:30
ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡Ê¼«Æ°¼Ö½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-1.0¡¡Á°²ó¡¡5.5
ÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
ÊÆÍ¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥«¥Ê¥ÀÀ½Â¤¶ÈÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.9%¡ÊÁ°·îÈæ)
¥«¥Ê¥À²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢CNBC½Ð±é
22:15
ÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡77.6%¡¡Á°²ó¡¡77.6%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨)
23:00
ÊÆ´ë¶Èºß¸Ë¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡62.0¡¡Á°²ó¡¡61.7
16Æü
5:00
ÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2594.0²¯¥É¥ë
ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡Ê¼«Æ°¼Ö½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-1.0¡¡Á°²ó¡¡5.5
ÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
ÊÆÍ¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥«¥Ê¥ÀÀ½Â¤¶ÈÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.9%¡ÊÁ°·îÈæ)
¥«¥Ê¥À²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢CNBC½Ð±é
22:15
ÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡77.6%¡¡Á°²ó¡¡77.6%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨)
23:00
ÊÆ´ë¶Èºß¸Ë¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.0%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê8·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡62.0¡¡Á°²ó¡¡61.7
16Æü
5:00
ÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¡Ê6·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2594.0²¯¥É¥ë
ÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£