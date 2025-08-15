¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¢£Ø¤Ç¥ß¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í2¿Í¡¢¥Õ¥©¥í¡¼Ãæ¤ÎÌó300¿Í¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡2»þ´ÖSP¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥Èµ¡Ç½¡ÊÈóÉ½¼¨¡Ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ï¿·´ë²è¡Ö¤½¤ì¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡ÖX¤ÇËÍ¡¢¤¶¤Ã¤È300¿Í¤°¤é¤¤¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥å¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤â¤Û¤È¤ó¤É¥ß¥å¡¼¥È¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤«¤é¡ÖÎã¤¨¤Ð¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Snow Man¤Î9¿Í¡¢¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
X¤Î¥ß¥å¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¡£¥ß¥å¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ë¤ÏÄÌÃÎ¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢Áê¼ê¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êÅê¹Æ¤ä¥ê¥×¥é¥¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£