YURIYAN RETRIEVER¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÉ¤Ã¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¸ø³«
¡¡Àè·î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿YURIYAN RETRIEVER¤¬¡¢7·î25Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¼ý¤á¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁüÂè1ÃÆ¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM¥¹¥Æ¼ç±é¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¿Í¤Ç¼«¼çÎý¤ò½Å¤Í¤ëYURIYAN RETRIEVER
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØYURIYAN TIME¡Ù¤Ï7·î16Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£YURIYAN¤¬¡Öº£¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¡ÖSuki Lie¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¡¦yonkey¡ÊKlang Ruler¡Ë¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¡Ø»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤ä¤«¤éÌÛ¤Ã¤È¤±¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ë¡¢¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤¿¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¶Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢½Ð±éÁ°Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¶õ¹Á¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¸ò¤¨¤¿Á´ÂÎ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¿Í¤Ç¼«¼çÎý¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤ò¼ýÏ¿¡£½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Î²áÄø¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤ÏËÜÈÖÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¡¢8·î18Æü¸á¸å9»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
