◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月15日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（36）が15日の阪神戦（東京D）で6回からの途中出場ながら2安打を放ち、通算673度目のマルチ安打をマーク。通算678度マークした金本知憲（阪神）のNPB歴代8位記録に「あと5」と迫った。

2試合連続でベンチスタートとなったが、まずは0―4で迎えた6回だ。

2死一、三塁の場面で2番手左腕・横川の代打に登場。相手先発左腕・伊藤将がフルカウントから投じた6球目、内角カットボールを完璧に捉えると、打球は左翼スタンド上段に吸い込まれた。

坂本はこれが7月11日のDeNA戦（横浜）以来35日ぶりとなる3号3ラン。史上48人目の通算300本塁打に「あと2」と迫ると、そのまま三塁の守備に就いた。

そして、5―5で迎えた8回に入った第2打席では相手4番手右腕・湯浅から左前打して7月3日の阪神戦（甲子園）以来43日ぶりとなるマルチ安打達成となった。

なお、坂本はこの2安打を加えて自身の持つ現役最多とNPB単独11位記録を更新する通算2445安打。通算2452安打した土井正博（西武）のNPB歴代10位記録に「あと7」、通算2471安打した長嶋茂雄（巨人）の同9位記録には「あと26」としている。

【NPB歴代通算マルチ安打ランキング】

1位 張本 勲（ロッテ） 855

2位 野村克也（西武） 759

3位 王 貞治（巨人） 736

4位 福本 豊（阪急） 712

5位 門田博光（ダイエー） 702

6位 長嶋茂雄（巨人） 694

7位 衣笠祥雄（広島） 690

8位 金本知憲（阪神） 678

9位 坂本勇人（巨人）673

10位 川上哲治（巨人） 671

※所属は最終、現役は坂本のみ