関東甲信地方では、１５日夜遅くにかけてと、１６日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

関東甲信地方では、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響に日中の気温上昇も加わって、大気の状態が不安定となっており、雷を伴って非常に激しい雨の降っている所があります。引き続き、１６日夜遅くにかけて大気の状態が不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、１５日夜遅くにかけてと、１６日昼前から夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

１５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ３０ミリ

甲信地方 ４０ミリ

１６日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

甲信地方 ５０ミリ

１５日１８時から１６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

甲信地方 ８０ミリ



［防災事項］

関東甲信地方では、１５日夜遅くにかけてと、１６日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風に注意してください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

