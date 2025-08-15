醸造所を開設する木下社長（中央）、川合さん（左）、原田さん

藤沢の高校で同級生だった３人がクラフトビールの醸造所を１８日、藤沢市本町にオープンさせる。レストランを併設し、地産食材を生かしたフードメニューも提供。「地域共創型」を掲げ、地元関係者を巻き込んだ活性化を目指す。「湘南」でも「江の島」でもない、地元にエールを送るその名も「藤沢ビール」だ。

南仲通りにある醸造所に大型の醸造タンクが並び、仕込みを終えたビールが完成を待つ。「藤沢ビールハウス」と名付けた。敷地面積は８２平方メートル。初年は半年で約４千リットル、翌年から年間２万リットルを製造する。

開設するのは、理化学機器メーカーのバイオクロマト（同市本町）。異業種参入だが、木下一真社長（５０）は「香りの分析など当社の技術を活用すれば、唯一無二のビールが造れる」と自信をのぞかせる。

「いつか一緒に飲食店をやろう」。原点は、旧友と酒を酌み交わしたときの約束だ。木下社長と、レストラン店長の川合亮さん（５１）、醸造責任者の原田昇さん（同）は大清水高校（現・藤沢清流高校）時代の同級生。２人は元々別の仕事をしていたが、レストラン併設のクラフトビール工場の開設を数年前に木下社長から持ちかけられ、準備を進めてきた。