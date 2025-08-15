yama、新曲「doku」配信リリース決定！☆Taku Takahashi（m-flo）提供のダンスナンバー
■「同じように言葉に悩んでいる人に届けば嬉しいです」（yama）
yamaが、☆Taku Takahashi（m-flo）提供の新曲「doku」を配信リリースすることが決定した。
「doku」は、yama本人が感情を吐露した日記をもとに☆Taku Takahashiが制作したダンスナンバー。
yamaは、自身のルーツとしてm-floへのリスペクトを公言しており、4月にはデビュー曲「春を告げる」のリリース5周年を記念して、「春を告げる（☆Taku Takahashi Remix）」をリリースしている。
さらに、様々なプロデューサーによるインディーズ時代楽曲のリミックスが収録され、yamaのルーツ、音楽キャリアのスタート、現在地が融合した一枚となっている。
リリース情報
2025.08.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「doku」
＜収録曲＞
01 doku
02 あるいは映画のような（lazydoll Remix）
03 a.m.3:21（safmusic Remix）
04 クリーム（Carpainter Remix）
05 Downtown（KO3 Remix）
06 春を告げる（☆Taku Takahashi Remix）
yama OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/