yama、新曲「doku」配信リリース決定！☆Taku Takahashi（m-flo）提供のダンスナンバー

■「同じように言葉に悩んでいる人に届けば嬉しいです」（yama）

yamaが、☆Taku Takahashi（m-flo）提供の新曲「doku」を配信リリースすることが決定した。

「doku」は、yama本人が感情を吐露した日記をもとに☆Taku Takahashiが制作したダンスナンバー。

yamaは、自身のルーツとしてm-floへのリスペクトを公言しており、4月にはデビュー曲「春を告げる」のリリース5周年を記念して、「春を告げる（☆Taku Takahashi Remix）」をリリースしている。

さらに、様々なプロデューサーによるインディーズ時代楽曲のリミックスが収録され、yamaのルーツ、音楽キャリアのスタート、現在地が融合した一枚となっている。

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「doku」

＜収録曲＞

01 doku

02 あるいは映画のような（lazydoll Remix）

03 a.m.3:21（safmusic Remix）

04 クリーム（Carpainter Remix）

05 Downtown（KO3 Remix）

06 春を告げる（☆Taku Takahashi Remix）

yama OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/