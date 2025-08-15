全国戦没者追悼式で、亡き父を思い献花する篠嵜俊子さん＝１５日、日本武道館

東京・日本武道館で１５日に行われた政府主催の全国戦没者追悼式には、神奈川県内から１２〜９７歳の２０２人が参列した。代表して献花した篠嵜（しのざき）俊子さん（９２）は「父が植えたイモの味やひもじかった体験を語らねば」と凄惨（せいさん）を極めた戦争体験を振り返り、恒久平和を願った。

逓信省職員だった父、佐藤豊さんは１９４４年８月に召集され、南方戦線の第３７軍司令部に所属。陸軍に徴用された客船「瑞穂丸」に乗船していた同年９月２１日、フィリピン沖で米潜水艦の攻撃を受け、多くの将兵とともに青い海に沈んだ。４８歳だった。

当時小学６年生の俊子さんは父との思い出が鮮明だ。戦時中、横浜から現在の茨城県土浦市に家族で疎開。同年８月、カーキ色の軍服を着て出征する父を５キロほど離れたローカル線の駅までせみ時雨の道を歩いて見送った。三姉妹の長女で泣き虫だった俊子さんに「強い子になれ」と何度も声をかけてくれた。

主食として命をつないだのは、父が疎開先で植えてくれたサツマイモ「茨城１号」。食用に向かない飼料用の品種で「見た目は立派でも甘くなく、水分ばかりでおいしくなかった」。コメはおわんに数えるほどで、ひもじさから地面に落ちた牛馬の飼料も口にした。

戦後、無言の帰国をした父が納められた木箱にあったのは「御英霊」と書かれた一片の板きれ。南洋に散った父の無念を思い「洋上慰霊」に５回参加した。今年６月に日本遺族会主催で行われた最後の洋上慰霊にも加わり、冥福を祈った。

終戦から８０年。俳句が趣味という俊子さんは自作の句「敗戦日 忘れたきこと 語らねば」を発表した。薄れゆく戦争の記憶を継承する大切さを今感じる。「ウクライナでは今でも戦争が続いている。傷つくのはいつも弱者。戦争はだめ。平和が続くことを願っている」