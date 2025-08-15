不戦の誓いと次世代への継承の思いを新たにした県戦没者追悼式＝１５日、県戦没者慰霊堂

終戦から８０年となった１５日、神奈川県戦没者追悼式が横浜市港南区の県戦没者慰霊堂で営まれた。県に関係する戦没者５万８千人余りを悼み、これからも平和な未来を紡ぐことを誓った。

参列者約９０人は献花台に白い菊の花を手向け、正午に合わせて黙とうした。

主催する県遺族会の森本浩吉会長（８３）が式辞に立ち、「不戦の誓いと平和の尊さを学び、恒久平和を語り継いでいきたい」と決意を示した。

遺族代表として、南足柄市遺族会の細谷道子さん（８５）＝同市＝が追悼の言葉をささげた。細谷さんの父・岩田静男さんは１９４４年７月、ビルマ（現ミャンマー）で戦死した。警察官だった岩田さんは天覧試合に出場するほど柔道が強く、復員後は接骨院の開業を夢見ていたという。幼かった細谷さんに父の記憶はなく、人柄も夢も後に母から聞いた。

細谷さんは、２００１年に現地を訪れた際のことを「父の魂に呼び寄せられたような感覚を覚え、遠い記憶の中と触れ合えた一時だった」と回顧。「命以上に大切なものはなく、希望の光に国境はない」と訴え、「平和な世の中が続くよう、次世代の皆さんが私たちの思いを継承し、活躍することを期待している」と呼びかけた。

来賓の黒岩祐治知事は「戦争を二度と繰り返さないという決意を新たに尽力していく」と約束した。式典後、知事は慰霊堂近くのかながわ平和祈念館で開かれている県と県遺族会主催の特別企画「神奈川から紡ぐ平和への願い展」を見学した。