¡Ú¤¢¤Î¤È¤¤Î1¥·¡¼¥ó¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²ñÏÃ¤Ë¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¡¡µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤Î¤É¤óÍß¤Ê»ÑÀª
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
3-5¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë7²ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡£
ºå¿À¤Î3ÈÖ¼ê¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¥²¡¼¥à¤ò5-5¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ»³Áª¼ê¤Î½Ð¾ì¤Ï¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¡ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë¡É°ÕÍß¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
8·î12Æü¤ÎÃæÆüÀï¡¢ÀèÈ¯¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ÈÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÇ®¿´¤ËÊ¹¤¯Ãæ»³Áª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡ÖÇÛµå¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ß¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¾å¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¡¢Ãæ»³Áª¼ê¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£