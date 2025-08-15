¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¿·µ¬¼õÃí¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡×ÇÓ¿åÀßÈ÷²ñ¼Ò¤¬ºÇÄ¹10Ç¯¡È»Ô¤Ë¹©»öÊó¹ð¤»¤º¡É¡¡·§ËÜ»Ô¤¬»ØÄê¹©»öÅ¹¤ò¹ÔÀ¯½èÊ¬
·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢»Ô¤Î¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÇÓ¿åÀßÈ÷¹©»ö²ñ¼Ò¤ò¡Ö»ØÄê¹©»öÅ¹¡×¤«¤é¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤¬º£Æü¡Ê8·î15Æü¡ËÉÕ¤Ç¡Ö»ØÄê¹©»öÅ¹¡×¤«¤é³°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è¸ÍÅç¤Î¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÂè°ì¥Þ¥ë¥ð¥¬¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âè°ì¥Þ¥ë¥ð¥¬¥¹¤Ï¡¢»Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç½»Âð¤ÎÇÓ¿åÀßÈ÷¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¡¢»Ô¤ËÄó½Ð¤¹¤Ù¤¡Ö¹©»ö´°Î»ÆÏ¡×¤ò2015Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬167·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á·§ËÜ»Ô¤ÏºÇÄ¹¤Ç10Ç¯´Ö¡¢´°Î»¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÇÓ¿åÀßÈ÷¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢¶È¼Ô¤¬¹©»ö¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¤Ë´°Î»ÆÏ¤ò¶È¼Ô¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏºÆ»°¤Î»ØÆ³¤Ë¤â±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½Å¤¤¡Ö»ØÄê¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ë¡¢Âè°ì¥Þ¥ë¥ð¥¬¥¹¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤¬¼¤á¤¿¤³¤È¤Ç¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤º¡¢´°Î»ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤è¤ê¤â¿·¤¿¤Ê¹©»ö¼õÃí¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´°À®¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤167·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼¿åÆ»Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ô¤¬¡¢10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÄê¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç°ìÀÚ¤Î¹©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
