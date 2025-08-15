Instagramアカウント『Vivi＆Belle』に投稿されたのは、入浴中のパパの様子を見にやってきた猫ちゃんの光景。『あるもの』が気になった猫ちゃんのまさかの行動が、「想像以上の良い音で笑ってしまいました」「楽しくて何回も見ちゃいます」と、たくさんの人に笑いを届けることになりました。この投稿は225万回を突破し、たくさんの人を笑顔にしています。

【動画：パパがゆっくりとお風呂に浸かっていると……】

入浴中のパパのところへやってきたベルちゃん

この日、ベンガル猫のベルちゃんのパパは、ゆっくりとお風呂に浸かっていたのだそう。するとそこへベルちゃんがやってきて、浴槽のフチに飛び乗ったといいます。どうやらベルちゃんは、浴槽の端にあった『あるもの』が気になったようで、そのそばに寄ると、ジッと見つめ始めたのだといいます。その『あるもの』とは、湯船のお湯を抜く排水栓。

浴槽の端で光っていた排水栓が気になったのでしょうか？ベルちゃんは意識を集中させるかのように排水栓を見つめていたといいます。

ベルちゃんの一撃によって排水口へ流れていくお湯

そうしてしばらくの間、排水栓を見つめていたベルちゃんですが、まるで獲物を狙うかのようにゆっくりと排水栓に前足を伸ばし始めます。

そして、あと数センチという距離まで近づいた瞬間…なんと、ベルちゃんは目にも止まらぬ速さで排水栓をひと突き！「ガコンッ」という音とともに、排水栓はベルちゃんのパンチによって押し下げられたといいます。

排水栓が押し下げられると、湯船にたまっていたお湯はみるみるうちに排水口の中へと流れていったそう。今度はその様子が気になったのか、ベルちゃんは湯船の方へ顔を向け、興味深そうにお湯が流れていくのを見つめていたといいます。

入浴中にお湯を抜かれてしまったパパ

そんな好奇心旺盛なベルちゃんの行動に思わず笑顔になってしまいますが、この時パパは入浴中。ゆっくりとお風呂に浸かっていたところを、ベルちゃんの予想外の行動でお湯を抜かれてしまったのを想像すると、なんだか笑いがこみ上げてきます。

しかも、ベルちゃんのこの行動は1度だけではなく、何度も排水栓を押して、お湯が減っていくのを興味津々に観察していたのだとか。ベルちゃんの可愛い姿を見ていたい気持ちは山々ですが、その後、パパが風邪をひいてしまわなかったか心配になってしまいます。

湯船のお湯を抜くベルちゃんの光景には、「お湯抜けちゃう（笑）」「想像以上の強い突きに驚きｗ」「恐る恐るいくのかと思ったら、『えいっ！』って勢いにびっくりｗ」といったコメントが寄せられることに。予想外のベルちゃんの行動が笑いを巻き起こしています。

Instagramアカウント『Vivi＆Belle』では、そんな好奇心旺盛なベンガル猫のベルちゃんとビビちゃんの日常風景が投稿されていますよ。

ベルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Vivi＆Belle」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。