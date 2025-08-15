¡ÖÈ¿¾Ê¡×13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ÈÍÑ¡¡ÀÐÇË¼óÁê Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤Ç
ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÑ¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
Àè¤ÎÂçÀï¤«¤é¡¢80Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬ÂçÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈáÄË¤ÊÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÉÔÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÁ³¤¿¤ëÀÀ¤¤¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ñ¾µ¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¼¤Ç¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢1994Ç¯¤ÎÂ¼»³¼óÁê°Ê¹ßÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢2013Ç¯¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤Î¼°¼°ÊÍè¤È¤ê¤ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£