ROLAND¡¡Çä¤ê¾å¤²¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ÚÌÀ¡×¤Î»ÅÊý¤Ë¶Ã¤¡Ö±Ä¶È¸å¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸½Ìò¥Û¥¹¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎROLAND¡Ê33¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ç°û¤à¡×¡Ê¶âÍË19¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çä¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÍý²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡£Ê®²Ð¤äÃÏ¿Ì¤ÇÆüËÜ¤ÎÃÏ·Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼õ¤±»Ê²ñ¤Î¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¥Û¥¹¥È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÎÅÚ¤ò¹¤²¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÎÅÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤Ï²¶¤ÎÄíÄ¶¤¨¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈROLAND¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼¼Æâ¡×Æ±Á³¤Ê¤Î¤À¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½Ð¶Ð¤Î»ÅÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢±¿Å¾¤Ç¤¤ë¥¤¥³¡¼¥ë¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¤Ê¤Î¤ËÇä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö±Ä¶È¸å¤Ë¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤¤¤Ä¤¬1ÈÖ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤ì¤ÇÎÎÅÚ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£