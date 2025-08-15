µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¡¡Æ´¤ì¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤ËÂ³¤¤¤¿¡ªÂåÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ3¹æ2¥é¥ó¡ª¡¡°¤Éô´ÆÆÄºÓÇÛ¥Ó¥Ã¥¿¥Ó¥¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬15Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ3¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½5¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤«¤éÀèÆ¬¤Î¹ÃÈå¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤Ç4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦Á¥Ç÷¤ÎÂåÂÇ¤ËÃæ»³¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¤Þ¤¿¤âÌ¾Á°¤ÎÎéÅÔ¡Ê¤é¤¤¤È¡Ë¤ÈÆ±¤¸±¦Íã¡Ê¥é¥¤¥È¡ËÃæÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬4²ó4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤À¤¬¡¢0¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤Î3¹æ3¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤¬1¼ºÅÀ¤·¤Æ3¡½5¤È¤Ê¤Ã¤¿7²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬Æ±ÅÀ¤Î3¹æ2¥é¥ó¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ÎÂåÂÇºö¤¬¥Ó¥¿¥Ó¥¿¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§Ãæ»³¡¡¹ÃÈå¤µ¤ó¤¬Ç´¤Ã¤Æ¡Ê»Íµå¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£