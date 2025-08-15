¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤¯¤é¤¤»×¤Ã¤¿¤é5ÆüÌÜ¤ËÇú·â¡×Ãç´Ö¤¬µ²²î¤ÇÌ¿Íî¤È¤·¡Ä¡í³ØÅÌÆ°°÷¡íÁÔÀäÂÎ¸³
³ØÅÌÆ°°÷¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¤ÎËö±ÉÍÜ¼ºÄ´¤È¤Ê¤êÉÂµ¤¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿ÃËÀ¡£¤È¤â¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµ²²î¤«¤éÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤â¡ÄÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡ÖÇ¯Ã¼¤â¤¤¤«¤º¤Ë¤Í ²¿¤â¤»¤º¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¯¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¿ÍµÈ»Ô¤Ë½»¤à髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó(95)¡£Ìó80Ç¯Á°¡¢³ØÅÌÆ°°÷¤ÇÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£10¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤À¤Ã¤¿髙ÌÚ¤µ¤ó¡£1944Ç¯10·î20ÆüµìÀ©¿ÍµÈÃæ³Ø¹»¡Ê¸½ºß¤Î¿ÍµÈ¹â¹»¡Ë3Ç¯À¸¤Î¤È¤·³¼û¹©¾ì¤Ê¤É¤ÇÏ«Æ¯¤¹¤ë¡Ö³ØÅÌÆ°°÷¡×¤ÇÄ¹ºê¸©¤ÎÂçÂ¼»Ô¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡ÖÂçÂ¼¤Þ¤Ç¹Ô¤¯Îó¼Ö¤¬½¤³ØÎ¹¹ÔÍè¤ë¤¯¤é¤¤¤Î³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤°¤é¤¤»×¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë5ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¤â¤¦Çú·â¼õ¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤ï¤º¤«5Æü¸å¤ËÂçÂ¼Âç¶õ½±¤¬¹©¾ì¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡ÖÍª¡¹¤È3µ¡ÊÔÂâ¤ÇÇúÃÆ¤òÍî¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ãÅª³Î¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¼Â¤ËÀïÁè¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³ØÅÌÆ°°÷¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÀïÁè¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¹©¾ì¤¬Çú·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á髙ÌÚ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÊ¡²¬¤ÎÌ±´Ö¤Î¹Ò¶õµ¡¹©¾ì¤Ø¡£B29¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÆ®µ¡¡Ö¿ÌÅÅ¡×¤Î¼ÖÎØ¤Î·¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÔÀä¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡Ö¤³¤¦Æ°¤«¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤¹¤ê¤Ç¥Ï¥ó¥Þー¿¶¤ê¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇÙ¤ò¤è¤¯Æ°¤«¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Ï¥ó¥Þー¤ÇÅ´¤ò³ä¤ë·±Îý¤Ç¾åÈ¾¿È¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤¿¤áÇÙ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡ÖºÇ½éÂçÂ¼¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ê¿©»ö¤¬¡ËÂçÆ¦¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£Ê¡²¬¤ËÍè¤¿¤éÂçÆ¦¤«¤¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤´ÈÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£±ÉÍÜ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤â¤¸¤¤¾å¤Ë±ÉÍÜ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤«¤é¡×
Ìó100¿Í¤¬ÇÙ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Âè¤Ë髙ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡ÖÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¢¤ó¤¿¤Ë²«áÕ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤¿¤Ï¿ÍµÈ¤Ëµ¢¤é¤ó¤È¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤ó¤«¤é¿ÍµÈ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤»¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Î»Ø¼¨¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¤¹¤°¡Ê¿ÍµÈ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¡Ö²«áÕ¡×¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¿ÍµÈ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿髙ÌÚ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÙ¤ÎÉÂµ¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¼«Âð¤ÇÆ®ÉÂ¤¹¤ëÃæ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ï·ë³Ë¤Ê¤É¤ÇÌó20¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿1989Ç¯¡¢髙ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆ±µéÀ¸¤é¤ÈÊì¹»¤ÎÎÙ¤Ë°ÖÎîÈê¤ò¤¿¤ÆÀïÁè¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ê¸½¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤âË´¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢髙ÌÚ¤µ¤ó¤ÏËè·î°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ó¤Íº£Æü¤âÍè¤¿¤è¤È¡£¿·¤·¤¯º£Æü¤â±ö¡¢ÊÆ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¯ÏÃ¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ã¼¤â¤¤¤«¤º¤Ë¤Í¡£²¿¤â¤»¤º¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¯¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
Ãç´Ö¤ò»Ä¤·¤Æ¿ÍµÈ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿髙ÌÚ¤µ¤ó¡£¼º¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ò¤¤¤Þ¤â»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙ÌÚÀµ¹§¤µ¤ó
¡ÖÀäÂÐ¤ËÀïÁè¤Ï°ã¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤ÍÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤»¤ó¤È¡£½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿©ÎÈÆñ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡£ÀïÁè¤Çµ¾À·¼Ô¤â½Ð¤Æ¤ª¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Í¡£Ê¿ÏÂ¤òÀ¤³¦¤òÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹âÌÚ¤µ¤ó¤äÆ±µéÀ¸¤¬ÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ê¸½¸¡Ö½½·îÆó½½Æü ¤ï¤ì¤é¸ì¤ê¤Ù¡×¤Ï¿ÍµÈ»Ô¿Þ½ñ´Û¤ä¿ÍµÈ¹â¹»¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ÎÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£