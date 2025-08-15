「建国顔」だと思うSTARTOタレントランキング！ 2位「松岡昌宏」を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜70代の男女240人を対象に「〇〇顔のSTARTOタレント」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「建国顔」をテーマとしています。
建国顔は、カリスマ性があるりりしい顔立ちで、統率力があるイケメンのことを指します。今回は、「建国顔だと思うSTARTOタレント」のランキングを紹介します。
2位は松岡昌宏さんです。TOKIOのメンバーとしてデビューした松岡さんは、グループではドラムを担当。個人では俳優業を中心に活動し、『ナースマン』（日本テレビ系）や『新・美味しんぼ』（フジテレビ系）、『家政夫のミタゾノ』（テレビ朝日系）などさまざまな作品で主演を務めました。
また、『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）をはじめ、さまざまなバラエティー番組に出演。行動や発言がはっきりとしていて格好良く、男女問わず人気を集めています。
回答者からは、「はっきりした顔立ちで芯の強さを感じる」（20代女性／東京都）、「パーツパーツが全てハッキリとした作りで濃い顔立ちだから」（30代女性／茨城県）、「ふとした瞬間でも、力強さを感じる顔だから」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位は木村拓哉さんでした。国民的人気を誇る木村さんは、SMAPのメンバーとしてデビュー。個人では俳優業が人気で、『ロングバケーション』（フジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）など、高視聴率ドラマで主演を務めました。現在でも映画『TOKYOタクシー』『教場』の公開を控えるなど、高い人気を維持しています。
日本を代表するイケメンとして有名で、雑誌が選ぶ「抱かれたい男」ランキングなどで何度も1位を獲得。高いカリスマ性を持ち、まさに建国顔のタレントだと言えるでしょう。
回答者からは、「以前から意志の強さを感じる整った顔立ちだなと感じていた」（40代女性／岡山県）、「これ以上ないほどに目鼻立ちがはっきりした主役顔だから」（40代女性／千葉県）、「骨格が綺麗で横顔も美しいから。目力がある」（20代男性／京都府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
