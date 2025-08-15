北海道の高校生が「志願したい大学」ランキング！ 2位「北海学園大学」、1位は？【2025年最新】
リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。
今回はその中から、北海道の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
【画像】10位までの全ランキング結果
現在、経済学部、経営学部、法学部、人文学部、工学部の5つの学部と大学院を擁し、札幌市内の豊平キャンパスを拠点に、8000人以上の学生が学んでいます。夜間部（2部）を設置しており、その学生数は2000人以上。多様な学習スタイルに対応していることも特徴です。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
(文:All About 編集部)
2位：北海学園大学2位は北海学園大学でした。北海学園大学は、1885年に設立された北海英語学校をルーツに持ち、1952年に北海道で最初の私立大学として開学しました。「開拓者精神」を建学の精神に掲げています。
1位：北海道大学1位は北海道大学でした。北海道大学は、1876年に開校した札幌農学校をルーツとする国立の総合大学です。クラーク博士が唱えた「lofty ambition（高邁なる大志）」を端緒とする「フロンティア精神」や、「国際性の涵養」「全人教育」「実学の重視」を教育研究に関わる基本理念としています。
現在は、文学部や医学部、工学部など12の学部と、25の大学院を擁し、キャンパスは札幌と函館キャンパスの2つ。ノーベル賞受賞者を2人輩出しており、2010年に鈴木章氏が、2021年にはベンジャミン・リスト氏がノーベル化学賞を受賞しています。
