◇プロ野球パ・リーグ オリックス1-0西武(15日、京セラドーム)

西武の今井達也投手がピンチで圧巻の投球を見せるも敗戦投手となりました。

今井投手は初回、フォアボールで出塁を許すと2アウトランナー2塁から杉本裕太郎選手にタイムリーを浴び1点を失います。

2回からは立ち直り、ヒットは許しますが得点は許さず1点のビハインドのまま粘り終盤へ進みます。

しかし7回、2アウトから若月健矢選手にスリーベースを浴びピンチ。ここで9番・オリバレス選手を迎えると初球で155キロ、2球目は156キロのストレートで投げ追い込むと3球目は高めのストレートを投げ、セカンドゴロに打ち取りました。

さらに8回はヒットと送りバントなどで2アウト3塁と再びピンチを招くと、杉本選手に対して2ストライクからこの日最速の157キロを投げるなど全球ストレート勝負。最後はライトフライに打ち取りこのピンチを無失点に抑えました。

しかしチームはオリックス投手陣に4安打で得点は奪えず、今井投手は8回110球、被安打6、3奪三振1失点としましたが5敗目（7勝）となりました。