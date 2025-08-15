¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¡¡º£µ¨½é¡È¥¹¥ß1¡É¾¡Íø¡¡¶åÎ¤°¡Ï¡40Æü¤Ö¤ê8¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1-0À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡7·î6Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯¡¦¶åÎ¤¤¬Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢6²ó2/3¤òÈï°ÂÂÇ2¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£3²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¤ò»°¼ÙÈô¡¢ÅÏÉô¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡4°Ì¡¦³ÚÅ·¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ2¥²¡¼¥àº¹¤ÈÇ÷¤é¤ìÎ×¤ó¤À1Àï¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿4ÈÖ¿ùËÜ¤Î½é²óÀèÀ©ÂÇ¤Ç¼è¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò¡¢´äºê¡½¥Ú¥ë¥É¥â¡½¥Þ¥Á¥ã¥É¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À·ÑÅêºö¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£