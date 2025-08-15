µð¿Í¡¦ÀõÌî¡¡°úÂàÈ¯É½¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¡×¡¡¥×¥í½éËÜÎÝÂÇÁ°Æü¤Ë±óÀ¬Àè¤Ç¿©»ö¤â
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î23Ç¯¤Ë¶¦Æ®¡£¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿23Ç¯8·î18Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½é¤á¤Æ±óÀ¬Àè¤Ç¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¡£¼¡¤ÎÆüÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î»þ¤Î¾ÆÆù¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤ï¤º¤«1Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ë¡¼¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£