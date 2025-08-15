◆第107回全国高校野球選手権・2回戦 佐賀北1−6明豊（15日、甲子園）

沈黙から一転、集中打で優位に立った。五回、明豊は先頭の4番加納がチーム初安打となる中前打を放つ。さらに1死満塁となって、辻田が外角の真っすぐを走者一掃の中越え二塁打として3点を先制した。

辻田は今大会初安打で初打点。「自分が絶対打ってやろうと思った」。前日の14日に誕生日を迎えた捕手は、バットで自らを祝った。川崎監督は「甲子園に来て打撃の状態が良くなっている。期待はしていたが、まさか3人をかえすとは」とたたえた。

四回まで佐賀北・稲富の前に無安打。外角攻めの対策をしていたが、序盤は内角を攻められて戸惑った。2巡目でようやく対応できた。

五回終了後、降雨で約1時間の中断。「今のままではひっくり返されるよ」。川崎監督の言葉に選手はさらに燃えた。六回には相手失策で1点を追加。八回無死二、三塁では、加納が追い込まれながらスライダーを左前に運んで2点を加えた。この日3安打2打点と活躍した加納は「確実に仕留められて良かった」と笑顔を見せた。

明豊は2試合連続2桁の11安打。3年ぶりの3回戦進出だ。「自分の欲を消して、チームのためにセンターを中心に低い打球を打つことを心がけているから」と川崎監督。切れ目のない打線で、さらに上を目指す。（浜口妙華）