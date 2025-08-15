ロエベの新作バッグ♡「パズル バイカー バッグ」にブラック＆ブラウン登場

ロエベから、パズルバッグ10周年を祝う特別な「パズル バイカー バッグ」が登場。シャイニーカーフスキンの上質な艶に、バイカージャケットのような無骨さを融合。メタルアイレットやローラーバックル、ヴィンテージシルバーの金具がエッジィな存在感を放ちます。ブラックとダークブラウニーの2色展開、スモールとラージサイズで、大人のコーデに華を添えてくれます♡

ロエベ「パズル バイカー バッグ」の魅力

新作「パズル バイカー バッグ」は、しなやかなシャイニーカーフスキンをベースに、メタルアイレットや重厚なローラーバックルをあしらい、バイカージャケットを思わせる無骨な雰囲気を演出。

ヴィンテージシルバーの金具やリベットが、ラグジュアリーな艶感に荒々しさをプラスします。

全パネルを縁取るダブルステッチや、アナグラム刻印入りボタン付きショルダータブなど、細部にまでこだわったデザインが魅力です。

カラー＆サイズ展開・価格一覧

「パズル バイカー バッグ」は、落ち着きのあるブラックと、深みのあるダークブラウニーの2色展開。一部店舗での取り扱いで、数量も限られているため、気になる方はお早めにチェックして♪

ラージ（W33×H21.5×D14.7cm）



価格：各761,200円

カラー：ブラック／ダークブラウニー

スモール（W24×H16.5×D10.5cm）



価格：各649,000円

カラー：ブラック／ダークブラウニー

大人の女性にこそ似合う特別なバッグ

ロエベの「パズル バイカー バッグ」は、上質な素材感とエッジィなディテールを兼ね備えた、まさに特別感あふれる逸品。

10周年を記念したリエディションとして誕生したこのバッグは、日常コーデを一瞬でモードに格上げしてくれます。

ラージもスモールも、それぞれに魅力が詰まっているので、自分のライフスタイルに合わせて選んでみて♡