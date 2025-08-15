¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×à¥Ô¥Ã¥¿¥ê¿åÃåá30ºÐ¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥ÈºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×
¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¥³¡¼¥Ç¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îpeco(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë¥°¥¢¥à¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿peco¡£¤½¤Î»þ¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÖThe Tsubaki Tower¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÉô²°¤È¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡£¥×¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀõ¤á¤Î¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤É¤â¤â¤¿¤Î¤·¤á¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤È¤Ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¤Ê¤¡¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤ËÆ±·Ï¿§¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÎÐ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤³¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥Ú¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ú¥³¤ê¤ó¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸½ÃÏ¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡peco¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îryuchell¤µ¤ó(µýÇ¯27)¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£22Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£