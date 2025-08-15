Snow Man目黒蓮（28）が15日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい 2時間SP」（金曜午後7時）に出演。22年10月期のフジテレビ系連続ドラマ「silent」出演でSNSが怖くなった過去について明かした。

今放送は新企画「それアドリブでやらせて下さい」。「見なきゃよかったSNS」をテーマにアドリブトークを展開した。

目黒は「『silent』っていうドラマがあった時に。1話が放送し終わった後に、ありがたいことに、ほとんどいい言葉をみなさんがかけてくれるんだけど」と切り出した。

そして「自分が知られていくスピードが速すぎて。こんなに多くの人に知られてるんだって…もちろんそれを求めてきたんだけど、いざその瞬間が来た時に怖くなった」と本音を吐露。「こんなに俺のことを知ってくれてる人がいるんだって。自分の心のスピードがついていかなくなりかけた時もあった。そういう意味で（SNSを）ちょっと見られないってなった」と当時を振り返った。

同作は川口春奈が主人公の青羽紬を熱演。“若年発症型両側性感音難聴”を患い、聴力をほとんど失った佐倉想を、目黒が演じた。手話を交えたストーリーに反響が大きく、放送直後から社会現象を巻き起こした。