¡Ú¹Ã»Ò±à¡Ûº´²ìËÌ¤Î¥¨¡¼¥¹°ðÉÙ145µå¤Ç´°Åê¤âÎÞ¡Ä¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Á¤âÉé¤±¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦2²óÀï¡¡¡¡º´²ìËÌ1¡Ý6ÌÀË¡Ê15Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¡¡
¡¡º´²ìËÌ¤Î¥¨¡¼¥¹°ðÉÙ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£ÌÀËÂÇÀþ¤Ë11°ÂÂÇ¡¢6ÅÀ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â145µå¤Ç´°Åê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆâ³Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¡£¤À¤¬È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤¬ÃæÈ×¤«¤é¾¯¤·Íð¤ì¡¢¸Þ²ó¤Ï¾¯¤·Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿µå¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤¿¤ì¤Æ3¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤âÁê¼ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´²ìÂç²ñ5»î¹çÃæ4»î¹ç¤Ç´°Åê¡£¹Ã»Ò±à½éÀï¤â10²ó¤ò´°Åê¤·¡¢2007Ç¯¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Â´¶È¸å¤âÂç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Á¤âÉé¤±¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë