É×¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì(º¸)¤¬Áø¶ø¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÅìÈøÍý»Ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@rikohigashio¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¤ªÃãÏÒ¤ò»ý¤Á¡Ö¤Í¡¢¤Í¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×?¡×

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÁ¤·¤¤Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡ÅìÈø¤Ï¡¢É×¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì(71)¤¬¡¢¤ªÃãÏÒ¤ò¼ê¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤ªÃãÏÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²«¿È¤¬ÃçÎÉ¤¯2¤ÄÊÂ¤ó¤ÀÍñ¤¬¤´ÈÓ¤Ë¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¡Ö½ã¡Ø¤Í¡¢¤Í¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×?¡Ù¤È¡¢¿´ÇÛµ¤¤Ë¤ªÃãÏÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÍè¤ëÉã¿Æ¡¡»Ò¡Ø¤½¤ì¥é¥Ã¥­¡¼¤¸¤ã¤ó!¡Ù¤È¡¢Âç´î¤Ó¤¹¤ë»Ò¤É¤â¡×¤È¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤òºÆ¸½¡£ÅìÈø¤â¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤Î¡¢»ä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤­¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ö¤³¤ìÂç¾æÉ×?¡×¤ÈÃãÏÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿ÀÐÅÄ½ã°ì
(ÅìÈø¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@rikohigashio¤è¤ê)
²«¿È¤¬ÃçÎÉ¤¯2¤ÄÊÂ¤Ö¤´ÈÓ
¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@rikohigashio¤è¤ê¡Ë

¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥­¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÐ»Ò!²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡ÖÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊ¹¤­Êý¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¤¥±¥ª¥¸¤ò´Ó¤«¤ì¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤Ê¤ó¤«¤¡¡ÁÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£