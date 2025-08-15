Ä¶¥ì¥¢¡ª¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¡×ÀÐÅÄ½ã°ìà¹¬±¿¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¤¥±¥ª¥¸¡×
¤ªÃãÏÒ¤ò»ý¤Á¡Ö¤Í¡¢¤Í¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×?¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÁ¤·¤¤Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÈø¤Ï¡¢É×¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì(71)¤¬¡¢¤ªÃãÏÒ¤ò¼ê¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤ªÃãÏÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²«¿È¤¬ÃçÎÉ¤¯2¤ÄÊÂ¤ó¤ÀÍñ¤¬¤´ÈÓ¤Ë¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö½ã¡Ø¤Í¡¢¤Í¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×?¡Ù¤È¡¢¿´ÇÛµ¤¤Ë¤ªÃãÏÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÍè¤ëÉã¿Æ¡¡»Ò¡Ø¤½¤ì¥é¥Ã¥¡¼¤¸¤ã¤ó!¡Ù¤È¡¢Âç´î¤Ó¤¹¤ë»Ò¤É¤â¡×¤È¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤òºÆ¸½¡£ÅìÈø¤â¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤Î¡¢»ä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÐ»Ò!²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡ÖÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊ¹¤Êý¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¤¥±¥ª¥¸¤ò´Ó¤«¤ì¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤Ê¤ó¤«¤¡¡ÁÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£