松井玲奈が公式Instagramを更新し、映画『ハリーポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役を務めたトム・フェルトンとの2ショットを公開した。

参考：トム・フェルトンが再び“マルフォイ”に 舞台版『ハリー・ポッターと呪いの子』の“魔法”

フェルトンは、現在、日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」のオープンを記念して来日中。一方の松井TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハーマイオニー・グレンジャー役を演じている。

そんな“ハリーポッター繋がり”の2人が「ハリー・ポッター ショップ 原宿」で初対面。松井は「夢かと思うくらい嬉しいことがありました。 ハリー・ポッターシリーズでドラコ・マルフォイを演じたトム・フェルトンさんにお会いしてインタビューをさせていただきました」 「いつかお会いしたいと思っていたトムに会えたことに感激して、涙を堪えながらのお仕事でした」と報告した。

公開された写真には、ハーマイオニーが所属していたグリフィンドール寮のローブを身にまとった松井とドラコが所属していたスリザリン寮のマフラーを首にかけたフェルトンがにこやかに笑って並んでいる姿が映し出されている。

フェルトンは『ハリー・ポッターと呪いの子』ブロードウェイ公演ドラコ・マルフォイ役を演じることが決定しており、松井は「ブロードウェイのシアターで彼がドラコとして再びお芝居をする瞬間を必ずこの目で見たい気持ちがより一層高まり、さらに同じ作品のファミリーになれることが嬉しい。こんなことって、こんな繋がりってあるんだなあ」と喜びを綴った。

さらに、「(お気に入りの杖はどれ？ って聞かれて、デスイーターの杖を選んだら後退りされたのも良い思い出)」とお茶目なエピソードも書き添えていた。

この投稿をInstagramで見る

松井玲奈(@renamatui27)がシェアした投稿

松井玲奈 公式Instagramより（文＝リアルサウンド編集部）