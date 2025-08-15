サウナ好きの市川團十郎、長女・麗禾とサウナ楽しみ“意外な一面”に驚く「麗禾さ、サウナつよ、、」「私より長く入ってるし、」
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47)が、15日までに自身のブログを更新。ハワイ旅行中に長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）とサウナを満喫したことを連投で伝えた。
【写真】「親子で良いですね」サウナを楽しむ市川團十郎＆長女・麗禾
昨年大みそかの投稿で「大晦日サウナ来たよ!!やっぱり今年は襲名も終えて色々やりましたがサウナの年でした笑笑。ずっと好きなサウナですが、更に好きになった一年。。」と振り返り、“サウナ好き”の一面をのぞかせていた團十郎。
この夏の家族ハワイ旅行では、麗禾も一緒にサウナを楽しんでいるようで、木張りのサウナ室で汗をかくそれぞれの姿や、2人で外気浴する“チルタイム”の様子などを写真で紹介した。
ある投稿では「麗禾さ、サウナつよ、、 私は13分2本目水風呂5℃ 麗禾も入ってビビってる私」と麗禾も“サウナ好き”であることを明かし、また別の投稿では「私より長く入ってるし、」と驚きを見せつつ、「ハワイおえたらサウナ旅いこ」とワクワクした様子でつづっていた。
コメント欄には「親子で良いですね」「麗禾ちゃん、すごいなぁ〜」「透明感あふれる綺麗なお顔」「だんだん大人になっていきますね」「親子時間良いですねー」などの声が寄せられている。
【写真】「親子で良いですね」サウナを楽しむ市川團十郎＆長女・麗禾
昨年大みそかの投稿で「大晦日サウナ来たよ!!やっぱり今年は襲名も終えて色々やりましたがサウナの年でした笑笑。ずっと好きなサウナですが、更に好きになった一年。。」と振り返り、“サウナ好き”の一面をのぞかせていた團十郎。
ある投稿では「麗禾さ、サウナつよ、、 私は13分2本目水風呂5℃ 麗禾も入ってビビってる私」と麗禾も“サウナ好き”であることを明かし、また別の投稿では「私より長く入ってるし、」と驚きを見せつつ、「ハワイおえたらサウナ旅いこ」とワクワクした様子でつづっていた。
コメント欄には「親子で良いですね」「麗禾ちゃん、すごいなぁ〜」「透明感あふれる綺麗なお顔」「だんだん大人になっていきますね」「親子時間良いですねー」などの声が寄せられている。