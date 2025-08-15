周りをイエスマンで固めた会長のワンマン経営が続くバルサ。コンゴとのスポンサー契約は「目的が手段を正当化する」という指摘を免れない【現地発】
７月23日にバルセロナが実施したソシオ3000人を対象にしたアンケート調査で、86％がジョアン・ラポルタ会長の経営方針を支持していると回答した。第２次政権発足後、数々の騒動を巻き起こしてきたことを考えると、非常に高い数字だ。
したがって、クラブのトップが、配信のトラブルにより加入者がプレシーズンマッチ初戦のヴィッセル神戸戦の前半を視聴できなかった事態に即座に対応したことは何ら不思議ではない。技術的な問題を踏まえ、代金を返金したうえで、韓国で行われるアジアツアー残りの２試合を無料配信する措置が取られた。
ラポルタは、ソシオがハンジ・フリック監督率いるチームを見て自慢できる限り、経営陣の対応を黙認することを知っている。 モンジュイックへの一時的な移転は、６万人のソシオがカン・ノウ帰還まで一時退会できるため、耐えられる範囲内でのものだった。ソシオがオーナーであるにもかかわらず、クラブが財政的に厳しい状況にある中、１セント（１ユーロ＝100セント）も追加負担を強いられていないことは周知のとおりだ。
債務を膨らませた責任は全てジョセップ・マリア・バルトメウ前政権に押し付け、2021年に会長に復任してから、チームの競争力を維持するためにクラブの未来を担保してきた。ロベルト・レバンドフスキやダニ・オルモを獲得できたのも、ラミネ・ヤマルが新たに10番を背負うことになったのもその資金調達法のおかげだ。問題は、レバーの乱用が他のクラブから反発を招くだけでなく、内部でも議論を呼んでいる点だ。
最も直近の例はマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンだ。バルサは、新加入のジョアン・ガルシアとマーカス・ラッシュフォード、契約を延長したヴォイチェフ・シュチェスニーをまだ登録できていない。ラ・リーガのファイナンシャル・フェアプレーを遵守するため、スカッドコスト（人件費＋減価償却費）を削減する必要がある。
アンス・ファティ（モナコ）、パウ・ビクトル（ブラガ）、パブロ・トーレ（マジョルカ）の放出で手にした計2000万ユーロは、不確実性に慣れ、財政を過度に圧迫した結果、UEFAから1500万ユーロの罰金処分を受けたクラブにとって不十分な金額だ。
しかもテア・シュテーゲン経由で得る支援は話し合いがこじれ、対立が泥沼化した。クラブは腰を手術したテア・シュテーゲンが回復までに４か月以上要することを証明する報告書をラ・リーガの医療委員会に提出し、同選手の給与の80パーセントをジョアン・ガルシアの登録に充てる算段だった。昨年、アンドレアス・クリステンセンの負傷を理由にダニ・オルモを登録したのと同じ手だ。しかしテア・シュテーゲンは当初、報告書類へのサインを拒否した。
カンプ・ノウのVIPゾーンのためにコミットしている１億ユーロを監査法人が計上するのも容易ではない。なぜなら、新スタジアムで試合ができる時期がまだ不明だからだ。モンジュイックへの再移転の可能性も否定できない。
そもそも2024―25シーズンの決算がまだ確定していない。そんな中、コンゴ民主共和国とのスポンサー契約の締結が発表された。年間1100万ユーロ、４年契約で4400万ユーロという内容だが、目的が手段を正当化するという指摘は免れないだろう。
コンゴは基本的な人権が侵害され、大規模な難民流出と飢饉が深刻化し、腐敗指数と暴力発生率の高さから海外旅行でお勧めしない国として認識されている。言うまでもなくバルサは進歩的な考えをもとに、「クラブ以上の存在」をスローガンに掲げ、ユニセフとのパートナーシップ契約をことあるごとに強調してきたクラブだ。このような変節は簡単に受け入れられるはずがない。しかもカタールからの資金流入を批判した同じ人間が、今ではコンゴからの資金流入を歓迎している。
バルサはラポルタが好む家族経営で機能している。プロフェッショナルな経営者を追い出し、周りをイエスマンで固めたその経営手法に対する疑念は、ダニ・オルモがスペイン政府の介入によって試合出場が許可され、ラポルタが中指を立てる仕草でその決定を祝った１月の登録問題を境により一層高まった。
以来、監視が強化され、それはニコ・ウィリアムスの移籍騒動でも明らかになった。そんなラポルタの頼みの綱は、ソシオの支持と快進撃を続けるチームだ。結局、バルサは韓国での２試合で連勝を飾ったが、その戦いぶりをファンが見逃すなんてことはラポルタにとって到底受け入れられないシナリオだったわけだ。
文●ラモン・ベサ（エル・パイス紙バルセロナ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
