¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜ¡¢¹ç½É³«»Ï¡¡¥Õ¥é¥ó¥«¡¼²¼Àî¡Ö¼¡¤ÏÍ¥¾¡¤ò¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£FW¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Åìµþ¤ÈµÜºê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»ÏÆ°¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FWÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥«¡¼²¼Àî¡ÊÅìµþSG¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯·è¾¡¤Ç¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤ÏµÜºêÆþ¤ê¤·¤ÆÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥â¡¼¥ë¹¶·â¤ä¥¹¥¯¥é¥à¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£FW¤Ï17Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤«¤éµÜºê¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹çÎ®¤·¡¢½éÀï¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¡Ê30Æü¡¦¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£