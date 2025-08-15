Àï¸å80Ç¯¡¡º§Ìó¼Ô¤ÏÆÃ¹¶¤ÇÀï»à¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÃÎÍ÷ÉñÂæ¤ÎºîÉÊ¤òÃÏ¸µÂç³ØÀ¸¤¬±é¤¸¤Æ¸«¤¨¤¿¤â¤Î¡Ú¾¼ÏÂ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸(33)¡Û
¾¼ÏÂ100Ç¯¤ÎÇ¯¤ËÁ÷¤ë¾¼ÏÂ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤¤ç¤¦8·î15Æü¤ÏÀï¸å80Ç¯¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
ÀèÆüÃÎÍ÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¸«¾å¤²¤ë¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¡£ÃÎÍ÷Èô¹Ô¾ì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Èº§Ìó¼Ô¤Î°¦¤Îµ°À×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º§Ìó¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆÃ¹¶´ðÃÏ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃÎÍ÷¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¡£ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬ÉñÂæ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿Àï¸å80Ç¯¤Î²Æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÃÆ¤òÀÑ¤ó¤ÀÈô¹Ôµ¡¤ÇÅ¨´Ï¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ò¤¹¤ëÆÃ¹¶¡£
ËÜÅÚºÇÆîÃ¼¤Î¼¯»ùÅç¤«¤é¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶¤ÇÀï»à¤·¤¿3882¿Í¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½6³ä¤¬½Ð·â¡£µìÎ¦·³¡¢ÃÎÍ÷Èô¹Ô¾ì¤«¤é¤Ï439¿Í¤¬Èô¤ÓÎ©¤ÁÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆÃ¹¶´ðÃÏ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Æî¶å½£»ÔÃÎÍ÷¡£¼¯»ùÅç¹ñºÝÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÅì¿â¿åÍ¥ÍÛ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡¢ÃÎÍ÷¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅì¿â¿åÍ¥ÍÛ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¾Íè¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
Âç³ØºÇ¸å¤Î²Æ¡¢ÃÏ¸µÃÎÍ÷¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹ÉñÂæ¡Ö¸«¾å¤²¤ë¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¡×
µìÎ¦·³¡¢Âè20¿¶ÉðÂâ¤Î·êß·ÍøÉ×¾¯°Ó¡£Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Ç¾¼ÏÂ20Ç¯4·î12Æü¡¢ÃÎÍ÷Èô¹Ô¾ì¤«¤éÆÃ¹¶¤Ç½Ð·â¤·Àï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£23ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¿Þ½ñ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬2¤ÄÇ¯²¼¤Î°ËÃ£ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å3Ç¯´Ö¸òºÝ¡£º§Ìó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·êß·¾¯°Ó¤¬ÆÃ¹¶Ââ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¡Ö¸«¾å¤²¤ë¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¡£2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é·êß·¾¯°Ó¤¬ÆÃ¹¶¤Ç½Ð·â¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½3Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤äÆüµ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
Åì¿â¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢·êß·¾¯°Ó¤Îº§Ìó¼ÔÃÒ·Ã»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±é·à¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Åì¿â¿å¤µ¤ó¡£ÃÏ°è¤Î¹Ô»ö¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤òÃÎ¤ëÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¿äÁ¦¤µ¤ì¡¢º£²ó¡¢ÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅì¿â¿åÍ¥ÍÛ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀï¸å80Ç¯¡¢¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤·à¤Ë½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¡×
µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤ÏÄ«·¨¹îÇî¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¡£Æî¶å½£»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö·àÃÄ¤¤¤Ö¤¡×¤Ç¡¢40Ç¯¶á¤¯µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ«·¨¹îÇî¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀïÁè¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÎÎø°¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×
ºîÉÊ¤Ë¤ÏÅì¿â¿å¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î¶µÍ¡¤Çº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï²Î¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸21ºÐ¤Ç°¦¤¹¤ë¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¡£2¿Í¤¬À¸¤¤¿¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅì¿â¿åÍ¥ÍÛ¤µ¤ó¡Ë¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£ÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤â¡Ê·êß·¤µ¤ó¤ò¡ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡ÊÊì¡¦ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀïÁè¤¬¤À¤á¤È¤è¤êÊ¿ÏÂ¤Ï¤³¤ì¤À¤±ÁÇÅ¨¤À¤è¤È¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×
Åì¿â¿å¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÎÍ÷¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸À¸³è¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢ÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤È¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀïÁèÅö»þ¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÂç³Ø¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½50Ê¬¤«¤±¤Æ¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅì¿â¿åÍ¥ÍÛ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê³Ø¹»¤Î¡Ëµ¢¤êÆ»¤Ë³«Ê¹³Ù¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë³«Ê¹³Ù¤ÈÆÃ¹¶µ¡¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÆÃ¹¶¤Îµ²±¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÅô
·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖÅöÆü¡£²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤Ç¤¹¡£
·êß·¾¯°Ó¤¬½Ð·âÄ¾Á°¤ËÃÒ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ø½ñ¤¤¤¿ºÇ´ü¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿4Æü¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤ò´õ¡Ê¤Í¤¬¡Ë¤Õ°Ê³°¤Ë²¿Êª¤â¤Ê¤¤¡Ù
¡Ê´ÑµÒ¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡ÊÀïÁè¤ò¡Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ø±é¤ò¸«¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÉñÂæ¤ÏÎÞ¤ò²¿²ó¤âÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÅì¿â¿åÍ¥ÍÛ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀïÁè¤ÎÉÝ¤µ¤ä¤½¤ÎÃæ¤ËÀÄ½Õ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÀïÁè¤Î»ö¼Â¤ò´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»ö¼Â¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡×
ÉñÂæ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤ÀÃÎÍ÷¤ÎÆÃ¹¶¤Îµ²±¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÅô¡£Åì¿â¿å¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·êß·¾¯°Ó¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¤¬ÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¤Ç10·î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
