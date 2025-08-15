3週間の中断期間を経て、あす16日、リーグ戦が再開するJ3。中断前の勢いを繋げられるか、今シーズン初の3連勝へ勝負の一戦です。

リーグ戦の6割近くが終わり、首位と勝点差8の4位につけるユナイテッド。

相馬監督が、後半戦での巻き返しに必要だと話したのが「大きな連勝」。今シーズンのユナイテッドは、ここまで2連勝はあるものの、それ以上の連勝がありません。

そんななか、ユナイテッドは、大一番のFC大阪戦。中断前の群馬戦と連勝し、3週間のブレイク期間に突入。16日はこの流れをいかせるか、重要な一戦です。

（相馬直樹監督）「J2の再開明けを見ると、前までの勢いを持っていけたチーム、そうでなかったチームと分かれた。今の期間がすごく大事だと思う」

練習で見られたのは、いつも以上に細かい動きを確認する場面。今シーズン展開する、コンパクトでアグレッシブなサッカーを、より濃く共有しあいました。

（相馬直樹監督）「この中断は、残りの試合をどう戦うかの部分で、ベースの部分を強固なものにする。スキルの部分で自信を持ってピッチに立てる状況を作り、リーグ再開を迎えたい」

また、この日は夏休みということもあり、いつも以上に多くの子どもたちの姿が。杉井選手は自身の子ども時代を振り返り、こう話します。

（杉井颯選手）「夏休みは、地元に柏レイソルがあり、よく試合を見に行っていた、その時の気持ちも分かる。そういう試合で勝つことが、子どもたちがサッカー選手を目指そうというきっかけになると思う。自分もまねしようと思うプレーをしたい」

多くの子どもたちの来場が予想される、夏休みど真ん中のホーム戦。声援を追い風に、3週間の成果をいかして今季初の3連勝はなるか。あす16日相模原と対戦します。

（杉井颯選手）「2連勝中だが1回中断が入ったので、無かったことにして、また一からという気持ちで頑張りたい」

16日の相模原戦は、来場者1万人にこちらのホッケーシャツがプレゼントされます。今季初の3連勝へ、16日午後7時キックオフです。

