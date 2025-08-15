◇第107回全国高校野球選手権第10日 県岐阜商4―3東海大熊本星翔（2025年8月15日 甲子園）

第107回全国高校野球選手権第10日の第4試合で県岐阜商（岐阜）が4―3で東海大熊本星翔（熊本）に勝利。この結果、接戦を制した県岐阜商が公立校で唯一16強に進出した。

この日の第3試合で佐賀北（佐賀）が明豊（大分）に敗戦。県岐阜商が公立校最後の砦となっていた。16強に公立校1校以下は17年の三本松（香川）、23年の0校に次いで史上3度目。17年の三本松は8強まで進出。ちなみに、公立校の4強は19年の明石商、決勝進出は18年金足農、優勝は07年の佐賀北が最後となっている。

今大会は金足農（秋田）、市船橋（千葉）、県岐阜商、鳴門（徳島）、佐賀北、宮崎商（宮崎）の6校が出場。公立校6校は史上最少となっていたが鳴門、佐賀北、県岐阜商の3校が1回戦を突破していた。昨夏は公立12校が出場し石橋（栃木）、大社（島根）が3回戦に進出。大社は早実（西東京）を破るなど8強まで勝ち上がり旋風を巻き起こした。

16強の顔触れは、関東勢が4校、九州勢も4校、関西勢が2校、東海勢が2校、中国勢が2校、東北勢が仙台育英1校、四国勢は尽誠学園の1校となった。3回戦は16日に4試合、17日に4試合が行われる。

16強が出そろった今後の予定は以下の通り。

▼16日

高川学園（山口）―日大三（西東京）

山梨学院（山梨）―岡山学芸館（岡山）

尽誠学園（香川）―京都国際（京都）

関東第一（東東京）―創成館（長崎）

▼17日

仙台育英（宮城）―沖縄尚学（沖縄）

横浜（神奈川）―津田学園（三重）

東洋大姫路（兵庫）―西日本短大付（福岡）

明豊（大分）―県岐阜商（岐阜）