¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¸©´ôÉì¾¦¤¬09Ç¯°ÊÍè¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡¡¸øÎ©¹»¡¢ºÇ¸å¤ÎºÖ¤¬Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤È¤ÎÀÜÀïÀ©¤¹
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè10Æü¡¡2²óÀï¡¡¸©´ôÉì¾¦4-3Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âè4»î¹ç¤Ç¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤¬Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ò²¼¤·¡¢09Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡0-1¤Î5²ó¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é1ÈÖ¤Î¶ðÀ¥ÍÛÂº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°ÂÇ¤«¤éÅÜÅó¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î4Ï¢ÂÇ¡£°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦Æâ»³¸µÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦ÍãÀþ¤Ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦ºä¸ýÏ©Êâ¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤·¤¿¡£
¡¡3-3¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Î8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¶ðÀ¥¤¬±¦Á°¤Ø·è¾¡Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤ÎÂ¾¤Ë¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¡¢»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÌÄÌç¡ÊÆÁÅç¡Ë¡¢º´²ìËÌ(º´²ì)¡¢µÜºê¾¦¡ÊµÜºê¡Ë¤Î·×6¹»¤Î¸øÎ©¹»¤¬½Ð¾ì¡£5¹»¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÖ¡Ê¤È¤ê¤Ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î´ôÉì¸©Àª¤Î·§ËÜ¸©Àª¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç4ÀïÁ´¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£