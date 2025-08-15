º®ÆÙ¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î¹ÔÊý ºâÀ¯ÉÔ°Â¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ë¿È¹½¤¨¤ë»Ô¾ì
¡¡¹â¤Þ¤ëÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤Î¹ÔÊý¤Ï¨¡¡£
¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡Ø¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Ù¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î·§Ìî±ÑÀ¸»á¡£
¡¡2025Ç¯7·îËö¸½ºß¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ø¤Î¼Ç¤°µÎÏ¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¶¯¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼óÁêËÜ¿Í¤ÏÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤âÂ³ÅêÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÄ¤Ê¾õ¶·¡£
¡¡»²±¡Áª¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¯³¦¤À¤¬¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÉô¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤ââË¤ó¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÁªµó¤ËÄÌ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Â³Åê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµëÉÕ¶â¤Ê¤É¤Î〝¥Ð¥é¤Þ¤〟¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê·§Ìî»á¡Ë
¡¡¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÃ¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¼«¤é¤Î¥¯¥Ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢µëÉÕ¶â¤äÂç·¿ÊäÀµÍ½»»¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü¶âÍø¤Ï7·îËö¡¢1.5¡óÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¡£
¡¡»Ô¾ì¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬Â³Åê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ð¥é¤Þ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸åÇ¤¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ä¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âºâÀ¯½ÐÆ°ÇÉ¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ÌîÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò³Í¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÇºâÀ¯ÀÖ»úµÞ³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºâÀ¯½ÐÆ°¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¡ØÆü¶äÍê¤ß¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·§Ìî»á¡£Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¦£µ¡ó¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì³Û¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤ÐºÆ¤Ó¹ñºÄ¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤ëºö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°ÇÉ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï15¡ó¤ÇÂÅ·ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¶ä¹Ô³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£´ØÀÇ¤¬Åö½é¸«ÄÌ¤·¤è¤êÄã¤¤¿å½à¤Ç·èÃå¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤âÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡Àè¤Î»²±¡Áª¤ò¸«¤Æ¤â¡¢À¯¼£¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¡Ö¥Ð¥é¤Þ¤¡×»ÑÀª¤ò¹ñÌ±¤Ï¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¹ñ¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¸«¤¿º¬ËÜÏÀµÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
