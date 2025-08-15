¡ÚÌîµå¤´¤Ï¤ó⑱¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ãÎáÏÂÈÇ¢ä
¡¡Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤Ï¡¢Îý½¬¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤Ê¤É¤ËËèÆü1²ó°Ê¾åÎ©¤Á´ó¤ë¤Û¤É¡¢À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢ÉÊÂ·¤¨¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¡¢Êä¿©¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¯¤Ê¤¯¡×¡Öµ¤Ê¬¤Ç¡×Áª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Öµ¤Ê¬¤Ç¡×Áª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÇã¤¦¡×¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÊäµë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òÇã¤¦¡×¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤éÆþÅ¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÅ¹Æâ¤ò°ì¼þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö»þ¤â¡Ö´ðËÜ¤Î¿©»ö¤Î·Á¡Ê¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢²ÌÊª¡Ë¡×¤Ë±è¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ç¿©¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤´ÈÓ¡¢¼ê´¬¤¼÷»Ê¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¤á¤óÎà¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤´ÈÓ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤·¤ä¤¹¤¯¾ïÈ÷¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¼ê´¬¤¼÷»Ê¤Ï¡¢ºú¤äÇß¡¢Ç¼Æ¦´¬¤¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶ñ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»é¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¤ä¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Ê¤É¤Î¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò»È¤Ã¤¿¶ñ¡¢Ìý¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤¿¥Á¥ãー¥Ï¥óÎà¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥íー¥ë¥Ñ¥ó¡¢¥¸¥ã¥à¥Ñ¥ó¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¡¢¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ï»é¼Á¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢1²ó¤Î¿©»ö¤Ç1¸Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Êä¿©¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÂÞ¤ËÊ£¿ôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢ÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤ä¤¹¤¯Ãç´Ö¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÌîºÚ¡¢¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ä¶Ì»Ò¥µ¥ó¥É¤Ï¥Þ¥è¥Íー¥º¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿©¤Ù²á¤®¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤á¤óÎà¤Ï¡¢ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¥³ー¥Êー¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤á¤ó¡×¡ÖÀ¸¤á¤ó¡×¡ÖÎäÅà¤á¤ó¡×¤Ê¤ÉÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎäÅà¤á¤ó¤Ï¡¢È¾Ê¬¤Ë³ä¤ë¤Ê¤ÉÎÌ¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¾Æ¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤ÎÌý¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÂÎ»éËÃÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¥½ー¥¹¤Î¼ïÎà¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¡¢¥ßー¥È¥½ー¥¹¤Ï»é¼Á¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£ÏÂÉ÷¥½ー¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¢¤Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤¬Â¿¤¤»þ¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼çºÚ¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡¤æ¤ÇÍñ¡¢²¹Àô¶Ì»Ò¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À¡¢¾Æµû¡¢¤Á¤¯¤ï¡¢Æ¦Éå¡¢µûÆù¥½ー¥»ー¥¸¡¢´ÌµÍÎà¤Ê¤É¡£
¡¡°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ïÎà¤¬Áý¤¨¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çºÚ¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¡¢ÆùÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¤ËÊÐ¤ë¤È»é¼Á¤ò¼è¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆùÎÁÍý¡ÜÆùÎÁÍý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆùÎÁÍý¡ÜÆùÎÁÍý°Ê³°¤ÎÎÁÍý¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤«¤éÍÈ¤²¡Ü¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¡ÊÆù¡ÜÆù¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤«¤éÍÈ¤²¡Ü¤æ¤ÇÍñ¡×¡Ö¤«¤éÍÈ¤²¡ÜÇ¼Æ¦¡×¤Ê¤É¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉûºÚ¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢ÌîºÚßÖ¤á¡¢ÏÂ¤¨Êª¡¢¼ÑÊª¡¢½ÁÊª¤Ê¤É¡£
¡¡ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡Ê¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¿Í»²¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÂ¿¤¤¿©ÉÊ¡ÊÂçº¬¡¢¤¤Î¤³¡¢¥ï¥«¥á¤Ê¤É¡Ë¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢³¤¤½¤¦¥µ¥é¥À¡¢ÀÄºÚ¤ÎÏÂ¤¨Êª¡¦¥½¥Æー¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£¼ÑÊª¡¢ÏÂ¤¨Êª¡¢½ÁÊª¤Ï²ÃÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîºÚ¤Î¤«¤µ¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢ÎÌ¤òÂ¿¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆéÎÁÍý¤ä¤ª¤Ç¤ó¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
²ÌÊª¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¤ê¤ó¤´¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤â¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÌÊª¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä¥±ー¥¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¥Þ¥ó¥´ー¤ä¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Ê¤É¤ÎÎäÅà²ÌÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥èー¥°¥ë¥È¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ë¡¢¥ß¥¥µー¤ËµíÆý¤Ê¤É°ì½ï¤Ëº®¤¼¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£²ÌÊª¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²Ì½Á100%¥¸¥åー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¥¸¥åー¥¹¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤Ï¡¢¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤Ï150～200£çÁ°¸å¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤òµâ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤ä½ÁÊª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥¶ー¥È¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡¥¼¥êー¤ä¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢1¸Ä¤¬250～300g¤È¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç·¿²½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅüÊ¬¤òÂ¿¤¯¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅüÊ¬¤ò¼è¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢ÂÎ»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡Áª¤Ö¤È¤¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¤Ö¤ê¤Î¤â¤Î¡¢3¸Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ìー¥×¤ä¥±ー¥¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¡×¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿Æü¡×¤Ê¤É¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£±¿©Ê¬¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢1,000±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë²È¤«¤é»ý¤Á½Ð¤»¤ë¿©ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ñ¥ó¤ò²È¤«¤é»ý»²¤·¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤äÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¡£Íñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤æ¤ÇÍñ¤Ë¤·¤Æ»ý»²¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤«¤º¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÊä¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¡¦Êä¿©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹ー¥Ñー¤Î¤ªÁÚºÚ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¡¢²Ã¹©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åº²ÃÊª¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸À¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢Ì£¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¡¢°ÂÁ´¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Åº²ÃÊª¤Î»ÈÍÑ¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åº²ÃÊª¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢²È¤«¤é¿©ÉÊ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹©É×¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£